Суддя виділив по 10 хвилин на розгляд справ кримських татар, що вийшли на Красну площу – адвокат

Кримськотатарських активістів, які 10 і 11 липня виходили на пікети на Красній площі в Москві на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», судитимуть 29 липня в Таганському районному суді Москви. Там пройде 18 засідань протягом одного дня, повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Про це він розповів на зустрічі громадської ініціативи «Кримська солідарність» у анексованому Сімферополі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Семедляєва, суддя Таганського районного суду виділив по 10 хвилин на кожне з засідань.​

«Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомилася з матеріалами справи, пояснила свою позицію, вислухала сторону обвинувачення», – зазначив Семедляєв.

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Адвокат додав, що після повернення кримських татар до Криму їх почали викликати до місцевого відділення російської поліції.

«В основному тим, на кого склали адміністративні протоколи в Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони дісталися, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформлювати плакати», – розповів Семедляєв.

10 липня в Москві затримали сімох ветеранів кримськотатарського руху, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Затримані тримали в руках плакати з написами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії».

За словами російської правозахисниці Олександри Криленкової, були затримані Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетуллаєв, Решат Емірусеїнов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Їх звинувачують у «порушенні встановленого порядку проведення мітингу».

У Криму після його окупації Росією в 2014 році переслідують ймовірних членів ісламської організації «Хізб ут-Тахрір». За даними правозахисників, в рамках справ по цій тематиці на півострові позбавлені волі понад 60 людей.