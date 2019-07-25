Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» вивезли із СІЗО у Ростовській області – адвокат

Двох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова кілька днів тому вивезли з СІЗО міста Шахти Ростовської області, повідомляє проект Радіо Свобода Крим. Реалії з посиланням на об'єднання «Кримська солідарність».

За словами адвоката цих кримчан Еміля Курбедінова, їх повинні перевезти в СІЗО Сімферополя транзитом через російський Ростов-на-Дону.

«Сьогодні я відвідав Тофіка Абдулгазієва. Почувається він добре, якихось скарг особливих немає, передачки доходять. Єдине, він сказав, що Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова вивезли кілька днів тому з міста Шахти. Куди саме, він не знає. За інформацією від співробітників йому відомо, що днями також мають вивезти і самого Тофіка Абдулгазіева, а також Яшара Муєдінова. Причину вивезення ніхто пояснити не може, чому їх вивозять і з якою метою – їм не говорять », – розповів адвокат.

Федеральна служба виконання покарань у Ростовській області поки не коментували цю інформацію.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахт, один - Раїм Айвазов - утримується у СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня.