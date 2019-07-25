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25 Липень 2019, Київ 16:19
Новини | Суспільство

Активісти принесли під посольство Росії стіл та посуд для викрадених у Криму українців (фото)

Акція під посольством Росії в Києві, 25 липня 2019 року

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У Києві 25 липня під будівлею посольства Росії пройшла 38-ма акція громадської організації «КримSOS», присвячена насильницьким зникненням людей у Криму, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми понад три роки виходимо під посольство Росії для того, щоб нагадати передусім українцям, що в Криму зараз все дуже погано (з правами людини – ред.). Про те, що є 15 людей, у зникненні яких точно винна Росія або окупаційна влада, але при цьому нічого не відбувається. Це наш обов’язок – нагадувати і говорити про це», – сказав заступник координатора «КримSOS» Денис Савченко.

Стіл та посуд під посольством Росії, Київ, 25 липня 2019 року
Стіл та посуд під посольством Росії, Київ, 25 липня 2019 року

Цього разу організатори акції принесли під посольство стіл, на якому розставили посуд для 15 громадян України, яких викрали в Криму з моменту початку анексії. Один з учасників акції розкидав над столом аркуші з календаря. За словами учасників, це символізує очікування родичів викрадених.

«Росія, як і раніше, повністю ігнорує як ситуацію з насильницькими зникненнями людей, так і наші спроби звернути на це увагу. При цьому Прокуратура Автономної республіки Крим почала активно ініціювати кримінальні справ (щодо насильницьких зникнень – ред.). Але, з іншого боку, закон про правовий статус жертв насильницьких зникнень хоча й був ухвалений, але не працює. Певні рухи з боку як державних інститутів, так і громадянського суспільства відбуваються», – додав він.

Після анексії Криму 2014 року на території півострова фіксуються випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в «кримському управлінні» Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними правозахисників, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина, 15 – досі вважаються зниклими безвісти.

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