Прем’єр-міністр Росії Медведєв планує вчергове відвідати анексований Крим

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв планує відвідати анексований Севастополь 28 і 29 липня «з робочою поїздкою» – про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Росії.

«28 липня голова уряду відвідає парад кораблів та військово-спортивне свято на честь Дня Військово-морського флоту Росії. 29 липня Дмитро Медведєв порвдее араду про хід реалізації національних проектів (програм) на території Криму і Севастополя у сфері охорони здоров’я, освіти і культури», – йдеться в заяві.

Крім того, на нараді планують бути присутніми заступників голови уряду Росії Дмитро Козак, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Росії Ольга Васильєва, міністр культури Росії Володимир Мединський.

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Очікується, що в рамках поїздки Медведєв зустрінеться з підконтрольним Кремлю «головою Криму» Сергієм Аксьоновим і виконувачем обов’язків російського губернатора Севастополя Михайлом Развожаєвим.

Наразі немає реакції відповідних відомств України щодо цієї інформації.

У липні 2018 року Міністерство закордонних справ України висловлювало протест у зв’язку з приїздом Медведєва на анексований півострів.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.