Росія планує побудувати нове СІЗО на 1,5 тисячі місць в анексованому Криму

Фактична російська влада планує побудувати в анексованому Криму новий слідчий ізолятор на 1,5 тисячі місць – така інформація з’явилася на російському сайті державних закупівель, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з даними, СІЗО планують будувати в Сімферопольському районі у два етапи. Спочатку – об’єкт на 1 тисячі місць площею близько 40,8 тисяч квадратних метрів, потім – ще один на 500 місць, орієнтовна площа сягатиме близько 13,6 тисяч квадратних метрів.

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На новий ізолятор витратять близько 3 мільйонів рублів. Кошти виділять з федерального бюджету Росії.

Проблема переповнення слідчих ізоляторів виникла в Криму після початку російської анексії 2014 року. Єдиний слідчий ізолятор розташований у Сімферополі і він переповнений – на це зокрема вказував генеральний прокурор Росії Юрій Чайка та керівництво російської Федеральної служби виконання покарань у Криму.

у 2018 році в Криму відкрили кримінальне провадження щодо заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олега Коршунова. Слідчий комітет Росії звинуватив його в розтраті 200 мільйонів рублів при будівництві СІЗО в Сімферополі.