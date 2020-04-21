МЗС України: в Криму тривають утиски священників і громади ПЦУ

Міністерство закордонних справ України наголошує, що в окупованому Криму тривають утиски священнослужителів і громади Православної церкви України.

У зв’язку з цим зовнішньополітичне відомство закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб «вона припинила репресії на півострові».

«У Великодні свята особливої підтримки потребують священнослужителі та громада Православної церкви України в тимчасово окупованому Криму. Окупаційна влада продовжує систематичні гоніння релігійних громад на території Криму: з 49 релігійних громад Кримської єпархії ПЦУ залишилося всього 7, з 23 священнослужителів – лише 4», – вказано в повідомленні.

Раніше російська влада в Криму надіслала припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У російському міністерстві майна Криму пояснили вимогу залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.