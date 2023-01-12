«Теза з методички» – у МЗС України прокоментували заяву речника Путіна про «корупцію»

Твердження Москви про «роздратування серед західних країн» щодо використання Україною фінансової допомоги є частиною російської пропаганди, заявляє 12 січня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин у міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії. Раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів», – ідеться в коментарі.

У МЗС України переконані, що у Росії «нічого не вийде».

«Як зазначив (міністр закордонних справ) Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України», – наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Раніше цього тижня речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на Заході є «більш-менш тверезі голоси», які «поки що обережно цікавляться ефективністю витрачання цих величезних сум». Він стверджує, що «проблеми є з цим – і зростання роздратування серед західних країн, і майбутні проблеми, повʼязані з такими грошовими потоками».

Наразі жодний із лідерів країн Заходу, які надають Україні фінансову допомогу на тлі агресії Росії, не заявляв про будь-які проблеми, повʼязані з використанням Києвом наданих ресурсів.