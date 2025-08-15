МЗС: у Польщі на три місяці взяли під варту українців, підозрюваних у вандалізмі

Правоохоронні органи Польщі взяли під варту підозрюваних у скоєнні актів вандалізму українців терміном на три місяці, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події», – заявили у відомстві.

У МЗС додали, що справа перебуває на контролі консульської установи.

Напередодні правоохоронці Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, ймовірно, на замовлення російський спецслужб здійснив диверсії.

Коментуючи його затримання, посольство України засудило «будь-які ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті» і розцінило їх як провокацію російських спецслужб.

Також днями у Польщі затримали підлітків, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб.



