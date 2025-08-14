У Польщі затримали 17-річного українця за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ

У Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, ймовірно, на замовлення російський спецслужб здійснив диверсії, повідомив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.

«ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА (зокрема пам’ятник у Домоставі) та громадські будівлі, розмалювавши антипольські графіті. Ці дії сприяли розпалюванню напруженості між поляками та українцями», – написав він у соцмережі Х.



Прем’єр-міністр Дональд Туск також повідомив про це затримання, зазначивши, це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів для скоєння диверсій у Польщі.

Читайте також: У Польщі трьох поляків і трьох білорусів звинуватили в диверсіях за завданням іноземної розвідки

У жовтні 2024 року в Польщі у справі про підготовку диверсій затримали громадянина України Сергія С., згодом його засудили до трьох років позбавлення волі. За даними Wyborcza, він зізнався в намірі підпалити лакофарбову фабрику у Вроцлаві та погодився на угоду зі слідством. Українець був сімнадцятим затриманим, якого завербували через телеграми.



