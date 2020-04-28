За кордоном допомоги дипломатів попросили понад 17 тисяч українців – МЗС

За кордоном по допомогу до українських дипломатичних установ звернулися понад 17 тисяч громадян України в межах системи «Захист», повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у фейсбуці.

«17 305 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи «Захист», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лікування від COVІD-19 проходять 162 українці в 15 країнах, найбільше – 121 в Італії. Одужали а кордоном 45 громадян України, померли – 7.

За даними прикордонників, кілька годин тому прибув рейс Маямі-Київ зі США із 259 пасажирами, з яких майже половина – українські учні, які потрапили до США за американською освітньою програмою FLEX.

Днями Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних авіарейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку змогу. Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.