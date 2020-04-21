МЗС заявляє про захоплення піратами громадянина України

Пірати захопили та вивезли в невідомому напрямку громадянина України з борту судна Tommi Ritscher – такі попередні дані повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонни справ України Сергій Погорельцев. Про це він сказав журналістам 21 квітня.

«За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна», – цитують представника міністерства інформаційні агенції «Інтерфакс» та «Укрінформ».

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За словами Погорельцева, повідомлення про викрадення отримало посольство України в Німеччині 20 квітня. На корабель напали біля берегів Беніну. Консульство України в Гамбурзі зв’язалося з компанією-оператором судна, щоб з’ясувати обставини справи.

Крім того, посольство України в Ніґерії, яке відповідає за зв’язки з Беніном, звернулося до відповідних органів у цій країні, щоб перевірити інформацію про захоплення українського громадянина.

За даними сайту Marine Traffic, вантажне судно Tommi Ritscher прямувало Атлантичним океаном під прапором Португалії з Гани до порту Котону в Беніні.