На Харківщині біля Ізюма збили російський вертоліт Ка-52 – ОВА

На Харківщині біля міста Ізюм військові ЗСУ збили російський сучасний вертоліт Ка-52, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Що прикметно, вертоліт збили ракетою українською виробництва «Стугна». Цим самим наші військові врятували сотні українських життів!», – написав він у телеграм.

Також сьогодні біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового, втрати противника уточнюються, додав Синєгубов.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 квітня Росія у війні проти України втратила 134 гелікоптери.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.