На Миколаївщині збили російський штурмовик – ПК «Південь»

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Миколаївщині, повідомило повітряне командування «Південь».

«21 жовтня близько 16:00 в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що російський Су-25 збили від час нещодавньої тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 жовтня Росія втратила 269 літаків у повномасштабній війні проти України.

Росія дані про втрату техніки не наводить.