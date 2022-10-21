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На Миколаївщині збили російський штурмовик – ПК «Південь»

Український військовий сапер оглядає останки російського бойового літака Су-25, збитого ЗСУ на Київщині, 21 квітня 2022 року (ілюстративне фото)

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Миколаївщині, повідомило повітряне командування «Південь».

«21 жовтня близько 16:00 в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що російський Су-25 збили від час нещодавньої тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 жовтня Росія втратила 269 літаків у повномасштабній війні проти України.

Росія дані про втрату техніки не наводить.

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