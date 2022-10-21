Генштаб повідомив, скільки російських військових загинули в Україні за добу

Росія втратила близько 100 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак загальні бойові втрати російської армії, за даними командування ЗСУ, сягнули 66 750 людей.

Крім того, російські війська втратили:

2573 танки (+6)

5258 бойових броньованих машин (+3)

1648 артилерійських систем (+2)

372 реактивні системи залпового вогню

189 засобів протиповітряної оборони

269 літаків

243 гелікоптери

1325 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+14)

329 крилатих ракет

16 кораблів

4006 автомобілів та автоцистерн (+1)

147 одиниць спеціальної техніки

Раніше Генштаб повідомляв, що російські війська продовжують спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.