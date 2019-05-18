На Полтавщині відкрили Всеукраїнський центр вишивки та килимарства – фото

На Полтавщині, у місті Решетилівка, 18 травня відкрили Всеукраїнський центр вишивки та килимарства. Презентація центру відбулась у рамках свята народного мистецтва «Решетилівська весна», яке проводять у місті щороку.

За словами керівниці новоствореного центру, майстрині художньої вишивки Надії Вакуленко, на його запуск із державного бюджету виділили 30 мільйонів гривень.

Як зазначила Вакуленко, половина суми піде на забезпечення життєдіяльності центру, закупівлю обладнання, матеріалів, друга половина – на капітальний ремонт і реконструкцію приміщень колишньої фабрики художніх виробів ім. К.Цеткін, де раніше виготовляли гобелени й вишиті речі, та виробництво занепало.

Зараз центр розташувався одному з приміщень у середмісті Решетилівки.

«Все робимо паралельно: вирішуємо організаційні питання, питання щодо оцінки стану, ремонту приміщень, і разом з тим набираємо майстрів, художників, щоб займатись творчим процесом. Наприклад, зараз багато є старовинних вишитих сорочок, і точиться дискусія, чи можна їх носити, чи це мають бути суто музейні експонати. У мене і моїх співробітників така ідея: зробити сучасні роботи за взірцями старих сорочок, старих малюнків, технік. Будемо також проводити майстер-класи, приймати туристів, видавати книги», – розповіла Надія Вакуленко.

За словами представників центру, його поява пов’язана тим, що два види народного мистецтва краю – решетилівська вишивка «білим по білому» та килимарство з рослинним візерунком – були внесені до національного списку переліку елементів нематеріальної культурної спадщини й номінуються на включення до списку ЮНЕСКО.

А втім, як зазначають співробітники, у центрі досліджуватимуть, експонуватимуть, розвиватимуть не тільки місцеві техніки вишивки й ткання, а й притаманні іншим регіонам України.

Зараз центр – це дві виставкові зали, де показують роботи відомих місцевих майстрів, а також старовинні зразки вишивки з приватної колекції наукового співробітника центру Юрія Мельничука.

Решетилівка – відомий центр української вишивки та ткацтва. Тут виготовляють килими-гобелени ручної роботи, вишиті рушники, жіночі й чоловічі сорочки тощо.