На виборах у Польщі ймовірно знову перемагають консерватори – екзит-пол

Екзит-пол свідчить про те, що консервативна правляча партія Польщі «Право і справедливість» (ПіС) набрала найбільше голосів на загальних виборах 13 жовтня.

Експертне опитування, проведене дослідницькою фірмою Ipsos, передбачає, що ПіС набрав близько 43,6 % голосів.

За прогнозами, центристська загальноєвропейська парасольова група «Громадянська коаліція» посідає друге місце з 27,4%. Найбільша партія коаліції – опозиційна громадська партія «Громадянська платформа», яка керувала Польщею у 2007-2015 роках.

Попри критику з боку міжнародних правозахисних організацій, владна партія ПіС користується стабільно високою підтримкою поляків.

Цій політичній силі, яка зосередила в своїх руках усю повноту влади, закидають згортання свободи слова і незалежності судів.

Утім, для виборців цієї партії найважливішим аргументом на її користь є низка соціальних програм, впроваджених владою протягом останніх років.

Наймасштабніша з них – це так звана 500+, тобто щомісячна грошова допомога сім’ям у яких є неповнолітні діти. На кожну дитину батьки отримують 500 злотих допомоги, тобто понад 100 євро.

За даними Інституту ринкових та соціальних досліджень (IBRiS), виборці «Права і справедливості» голосуватимуть за цю партію передусім з огляду на її дотеперішні соціальні програми. Натомість третина поляків, яка підтримує опозиційну «Громадянську коаліцію», готова голосувати за неї за принципом «аби не ПіС».

Несподіванкою цьогорічних виборчих перегонів стала участь у них представниці численної української трудової міграції.