На заміну Кучми у ТКГ розглядають кілька кандидатур – Данілов

Влада України розглядає кілька кандидатур на заміну Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є декілька варіантів, до того часу, поки не буде остаточного рішення, я не можу назвати кандидатури», – сказав Данілов в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 28 липня.

За його словами, ці кандидатури «були вже з самого початку», оскільки з Кучмою домовлялися, що буде певний період, після якого він піде з ТКГ.

Данілов відмовився назвати кандидатів, заявивши лише, що всі вони – «поважні люди», і що Україна буде представлена в ТКГ «дуже міцно, як і досі».

«Леоніду Даниловичу – 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах України і Росії, а й у відносинах, які відбуваються взагалі у світі... Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів», – додав секретар РНБО.

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Леонід Кучма вдруге став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року. До того, Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.