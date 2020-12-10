Президенту Національної академії аграрних наук повідомлено про підозру через хабар – поліція

У Національній поліції повідомили про оголошення підозри президентові Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди.

«Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик. Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантаму справі.

Наприкінці листопада Служба безпеки України повідомляла, що у будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві виявили схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки.