НАБУ: трьох посадовців підозрюють у розтраті 13 млн гривень компанії «Авіакон»

Троє посадовців підозрюють у розтраті понад 13 мільйонів гривень державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Мова йде про колишнього директора ДП «Авіакон», його екс-заступника та комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції.

Дії підозрюваних кваліфікували за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України («зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, ці особи у 2014 році, попередньо домовившись між собою, з порушенням чинних на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП «Авіакон».

У НАБУ вважають, що в березні 2014 року службові особи «ДП «Авіакон» уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тисяч доларів.

Згодом, як з'ясувало слідство, із відома керівництва ДП «Авіакон», Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою – 144 тисяч доларів.

Згідно з повідомленням, за схожою схемою в травні 2014 року «ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 мільйона доларів (проти 1,02 мільйона, за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузиньского виробника).

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними бюро є найвищі посадові особи.