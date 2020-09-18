НАБУ: колишнього співробітника ГПУ підозрюють у зловживаннях на 1,8 млн гривень

18 вересня ексспівробітнику колишньої Генеральної прокуратури України повідомили підозру в зловживаннях на 1,8 мільйона гривень, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення ГПУ інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

За даними слідства, колишній посадовець упродовж 2015 року забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними компаніями на нібито проведення ремонтних робіт у приміщеннях ГПУ без наміру реального їх виконання.

У підсумку роботи не виконали, натомість ГПУ перерахувала компаніям 1,8 млн гривень, заявили в бюро.

Детективи НАБУ розслідують інцидент із січня 2016 року.