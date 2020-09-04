НАБУ vs. Окружний суд: ОГП відкрив справу після публікації записів розмов прокурорів

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через оприлюднену в ЗМІ розмову прокурорів перед операцією Національного антикорупційного бюро в Окружному адміністративному суді Києва, повідомив ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 343 та частиною 1 статті 359 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та незаконне використання засобів негласного отримання інформації).

6 серпня видання «Цензор.НЕТ» оприлюднило аудіозаписи розмови прокурорів з начальником департаменту Офісу генерального прокурора. Головний редактор Юрій Бутусов доходить висновку, що керівництво ОГП намагалося «зірвати операцію НАБУ щодо Окружного адмінсуду Києва».

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Сам Вовк заперечує, що йому оголосили підозру.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».