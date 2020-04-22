Ольга Герасим’юк обрана головою Нацради

Ольга Герасим’юк обрана головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Національної ради.

Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим’юк як першого заступника голови Нацради і Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря.

Герасим’юк працює членом Нацради з липня 2014 року.

У 2014-2019 роках Нацраду очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голову Нацради не обирали. Герасим’юк виконувала обов’язки очільника медіарегулятора.

Національна рада є конституційним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення та здійснення регуляторних повноважень.