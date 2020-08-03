Тернопіль «ніхто не змусить жити в жодній зоні» – міський голова Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал вимагає від «Укрзалізниці» повернути зупинку поїздів далекого сполучення в цьому обласному центрі.

«Доки у Києві працюють «велюрові ресторани», у Тернополі «Укрзалізниця» заборонила зупинятися поїздам. Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто дав вам право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви господарі?.. Наше місто ніхто не змусить жити в жодній зоні», – сказав міський голова Тернополя.

Наприкінці минулого тижня «Укрзалізниця» оголосила, що з 3 серпня скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі.

Обмеження діятиме для поїздів №41/42 сполученням Дніпро–Трускавець, №98/97 Ковель–Київ, №88/87 Ковель–Новоолексіївка, №12/11 Одеса–Львів, №81/82 Київ–Ужгород, №49/50 Київ–Трускавець, №136/135 Чернівці–Одеса, №108/107 Одеса–Ужгород, №110/109 Львів–Херсон, №86/85 Львів–Новоолексіївка, №715/716 Київ–Львів.

Зупинку скасували через те, що Луцьк та Тернопіль потрапили до «червоної» зони загрози COVID-19.