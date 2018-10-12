Ціна нафти Brent упала нижче 80 доларів за барель – уперше за три тижні

Котирування нафти еталонного сорту Brent уперше за три тижні опустилися нижче позначки 80 доларів за барель. Як вказують аналітики, це сталося через поєднання кількох чинників.

Серед них – відчутне падіння на фондовому ринку США, яке фіксувалося впродовж цього тижня і спричинило серед інвесторів побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки. Цей чинник впливає і на попит на нафту.

Також уперше за кілька тижнів у США зафіксоване зростання кількості бурових установок. Це свідчить про те, що нафтовики готові за нинішнього рівня цін (а котирування еталонного американського сорту нафти також зросли – до понад 70 доларів за барель) інвестувати в інфраструктуру транспортування, недостатність якої дотепер гальмувала зростання видобутку.

Ціни на нафту еталонного сорту Brent на американській торговельній сесії ввечері 3 жовтня сягнули максимуму на рівні 86,73 долара за барель. Настільки високого котирування не було з 30 жовтня 2014 року.