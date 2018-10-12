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12 Жовтень 2018, Київ 21:37
Новини | Економіка

Ціна нафти Brent упала нижче 80 доларів за барель – уперше за три тижні

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Котирування нафти еталонного сорту Brent уперше за три тижні опустилися нижче позначки 80 доларів за барель. Як вказують аналітики, це сталося через поєднання кількох чинників.

Серед них – відчутне падіння на фондовому ринку США, яке фіксувалося впродовж цього тижня і спричинило серед інвесторів побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки. Цей чинник впливає і на попит на нафту.

Також уперше за кілька тижнів у США зафіксоване зростання кількості бурових установок. Це свідчить про те, що нафтовики готові за нинішнього рівня цін (а котирування еталонного американського сорту нафти також зросли – до понад 70 доларів за барель) інвестувати в інфраструктуру транспортування, недостатність якої дотепер гальмувала зростання видобутку.
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Ціни на нафту еталонного сорту Brent на американській торговельній сесії ввечері 3 жовтня сягнули максимуму на рівні 86,73 долара за барель. Настільки високого котирування не було з 30 жовтня 2014 року.

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