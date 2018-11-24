Ціни на нафту опустилися до найнижчого рівня за понад рік

Світові ціни на нафту впали до свого найнижчого рівня за понад рік після семи тижнів зниження цін. У ході торгів на біржі в Лондоні вартість нафти марки Brent опустилася нижче 59 доларів за барель, у США ціна нафти марки WTI зменшилася до 50,42 долара за барель. Це сталося вперше з жовтня 2017 року.

Ціни на нафту почали різке падіння в першій половині жовтня 2018 року. Ще на початку жовтня вартість Brent піднімалася вище 82 доларів за барель, а ціна марки WTI – вище за 73 долари.

З моменту початку зниження вартість марки Brent зменшилася приблизно на 30 відсотків.

За останній рік світові ціни на нафту росли через побоювання санкцій США проти Ірану, а також у зв’язку з домовленістю країн ОПЕК +, спрямованої на скорочення видобутку нафти. Різку зміну настроїв на ринку викликала інформація про збільшення зростання видобутку нафти на тлі прогнозів про зниження світового попиту. Крім того, з’ясувалося, що потенційні втрати від заборони на експорт з Ірану будуть повністю перекриті завдяки зростанню видобутку саудівської, російської й американської нафти.