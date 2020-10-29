На ринку нафти другий день триває обвал

Котирування нафти марки Brent, які напередодні опустилися нижче від позначки 40 доларів за барель, продовжують падіння і 29 жовтня.

Станом 13:55 котирування коливаються близько 38,1 долара за барель, втрати цього виду сировини становлять майже 4% за день.

Котирування падають на тлі рішення влади кількох європейських країн посилити обмеження через зростання захворюваності. Головна економіка Європи, Німеччина, хоче закрити всі бари, ресторани і громадські місця для відпочинку до кінця листопада. Влада Франції також готує жорсткіші обмеження, які можуть передбачати повний локдаун.

Іспанія та Італія вже посилили карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Іспанська влада схвалила запровадження комендантської години від 23:00 до 6:00. В Італії до 24 листопада закриваються спортзали, громадські басейни, кінотеатри та театри. Також після 18:00 припиняється робота всіх точок громадського харчування, включно з барами, ресторанами і кав’ярнями.