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22 Листопад 2018, Київ 10:06
Новини | Економіка

Котирування нафти залишаються поблизу річних мінімумів

У 2018 році така ціна нетривалий час трималася лише в лютому

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Котирування еталонного сорту нафти Brent зранку 22 листопада залишаються поблизу річних мінімумів – на рівні дещо вище 63 доларів за барель. У 2018 році така ціна нетривалий час трималася лише в лютому, а в жовтні досягла піку на рівні понад 85 доларів за барель.

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Попри плани Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) повернутися до організованого скорочення виробництва, ринок вважає, що в наступному році спостерігатиметься надлишок пропозиції – на тлі зростання видобутку у США та ймовірного спаду світової економіки.

Президент Росії Володимир Путін, Сінгапур, 15 листопада 2018 року
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