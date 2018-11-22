Котирування нафти залишаються поблизу річних мінімумів

Котирування еталонного сорту нафти Brent зранку 22 листопада залишаються поблизу річних мінімумів – на рівні дещо вище 63 доларів за барель. У 2018 році така ціна нетривалий час трималася лише в лютому, а в жовтні досягла піку на рівні понад 85 доларів за барель.

Попри плани Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) повернутися до організованого скорочення виробництва, ринок вважає, що в наступному році спостерігатиметься надлишок пропозиції – на тлі зростання видобутку у США та ймовірного спаду світової економіки.

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