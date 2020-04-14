Ціна нафти Brent знову впала нижче за 30 доларів за барель

Котирування нафти марки Brent протестували позначку 30 доларів за барель і опустилися нижче за цей психологічно важливий орієнтир. Ціна сорту WTI 14 квітня майже повернулася до березневих мінімумів.

Так ринок відреагував на оприлюднений раніше 14 квітня прогноз МВФ, що уповільнення світової економіки в 2020 і 2021 роках може виявитися найбільш глибоким із 1930-х років. Схоже, що це застереження переважило позитив від укладення 12 квітня нової угоди ОПЕК+.

МВФ повідомив, що в цьому році світовий ВВП може скоротитися на 3%, тому відчутного відновлення попиту на енергоносії чекати не варто.

Учасники альянсу ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелей на день, однак ринок побоюється, що цього буде недостатньо, щоб компенсувати обвал світового попиту, який оцінюється в 20–35 мільйонів барелей на день (загальний обсяг видобутку до початку дії угоди ОПЕК+ становить близько 100 мільйонів барелей на день).