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04 Жовтень 2018, Київ 13:55
Новини | Суспільство

В «Нафтогазі» заявили про готовність до початку опалювального сезону

За даними "Нафтогазу", у підземних сховищах зберігають більше 16 мільярдів кубометрів газу

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НАК «Нафтогаз України» готовий до початку опалювального сезону. Про це 4 жовтня заявив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома.

Перелома додав, що станом на сьогоднішній день у підземних газосховищах зберігають понад 16 мільярдів кубометрів природного газу.

«У разі аномальних холодів маємо можливість постійно збільшувати імпорт для того, щоб підтримувати необхідну кількість газу і тиску в системі», – підкреслив представник «Нафтогазу».

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня.

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