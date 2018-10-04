В «Нафтогазі» заявили про готовність до початку опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» готовий до початку опалювального сезону. Про це 4 жовтня заявив перший заступник голови правління компанії Сергій Перелома.

Перелома додав, що станом на сьогоднішній день у підземних газосховищах зберігають понад 16 мільярдів кубометрів природного газу.

«У разі аномальних холодів маємо можливість постійно збільшувати імпорт для того, щоб підтримувати необхідну кількість газу і тиску в системі», – підкреслив представник «Нафтогазу».

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня.