Арешт рахунків «Укртрансгазу» загрожує газосховищам – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що арешти всіх рахунків підприємства «Укртрансгаз» та його майна «ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ у розпал опалювального сезону».

«Укртрансгаз» звернувся до РНБО через арешт усіх рахунків та активів підприємства», – вказує «Нафтогаз» у твітері 5 лютого.

Наприкінці січня сама компанія «Укртрансгаз» заявила, що арешт її майна і рахунків «може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону».

В «Укртрансгазі» нагадали, що після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам.