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05 лютого 2020, Київ 13:34
Новини | Економіка

Арешт рахунків «Укртрансгазу» загрожує газосховищам – «Нафтогаз»

Наприкінці січня сама компанія «Укртрансгаз» заявила, що арешт її майна і рахунків «може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що арешти всіх рахунків підприємства «Укртрансгаз» та його майна «ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ у розпал опалювального сезону».

«Укртрансгаз» звернувся до РНБО через арешт усіх рахунків та активів підприємства», – вказує «Нафтогаз» у твітері 5 лютого.

Наприкінці січня сама компанія «Укртрансгаз» заявила, що арешт її майна і рахунків «може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону».

В «Укртрансгазі» нагадали, що після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам.

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