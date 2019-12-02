Вітренко «не бачить нічого поганого» в рішенні змінити керівництво «Нафтогазу» через конкурс

Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко «не бачить нічого поганого» у зміні керівництва компанії через конкурс «за міжнародними стандартами».

«Я особисто нічого поганого не бачу в тому, щоб перший раз за історію «Нафтогазу» професійні і політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами і обрали керівника. Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійні і політично незаангажовані люди», – написав Вітренко у Facebook.

Він вважає, що конкурс навряд чи можна буде провести до кінця 2019 року.

2 грудня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що Кабінет міністрів України ухвалив «політичне рішення» змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Міністр додав, що чинні керівники компаній зможуть брати участь у конкурсі.