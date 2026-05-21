Reuters: нафтогазові доходи Росії у травні можуть зрости на 40%

Доходи російського бюджету від нафти та газу у травні 2026 року можуть зрости майже на 40% порівняно з травнем 2025 року та досягти близько 700 мільярдів рублів, повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки.

Агентство пов’язує зростання з підвищенням світових цін на нафту через війну в Ірані та кризу в Ормузькій протоці. Нафтогазові доходи забезпечують близько п’ятої частини надходжень до бюджету Росії.

При цьому порівняно з квітнем доходи, як очікується, скоротяться приблизно на 17% через особливості податкових виплат та зростання субсидій нафтопереробникам.

Попри травневе зростання, загалом за перші п’ять місяців 2026 року нафтогазові доходи Росії, за оцінкою Reuters, знизилися приблизно на третину порівняно з аналогічним торішнім періодом – приблизно до трьох трильйонів рублів.

Reuters також зазначає, що у 2025 році нафтогазові доходи бюджету Росії скоротилися на 24% – до 8,5 трильйона рублів, що стало мінімальним показником із 2020 року.