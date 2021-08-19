У Німеччині почався суд над обвинуваченим у наїзді на пішоходів у Трірі

У Німеччині 19 серпня почався суд у справі 51-річного чоловіка, обвинуваченого у наїзді на пішоходів у західному місті Трірі минулого року. Суд відбувається за посилених заходів безпеки, підсудний перебуває за куленепробивним склом.

Обвинуваченому – місцевому жителю, якого ідентифікують як Бернда В., інкримінують вбивство п’яти людей і замах на вбивство 18 людей у центрі Тріра.

Серед загиблих у грудні 2020 року були дитина віком 9 тижнів, її 45-річний батько і три жінки 73, 52 і 25 років. Багато інших людей були поранені.

Після нападу в Трірі кілька тижнів була жалоба.

«Це, безумовно, надзвичайний судовий процес із точки зору його масштабів і завданих страждань», – сказав старший прокурор Ерік Замель на початку суду.

Мотиви обвинуваченого неясні. За попередньою оцінкою психіатричного експерта, він страждає на психоз і перед нападом вживав алкоголь.

За даними прокуратури, підсудний їхав на своєму позашляховику через людну пішохідну зону Тріра, щоб вбити або травмувати якомога більше людей.

Очікується, що суд триватиме і в наступному році.