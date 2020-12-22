Мінекономіки: найдорожчі медичні маски в Одеській області, найдешевші – у Миколаївській

Протягом листопада 2020 року середня споживча ціна на маски в Україні знизилася на 17,6% та склала 4 гривні 32 копійки, повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на запит Радіо Свобода.

Найвища середня ціна за маску в Одеській (6 гривень 21 копійка), Київській (5 гривень 79 копійок) і Чернівецькій (5 гривень 50 копійок) областях. Найнижча – у Миколаївській (2 гривні 32 копійки), Чернігівській (2 гривні 97 копійок) та Черкаській (3 гривні 21 копійка) областях. У Києві середня ціна становить 4 гривні 84 копійки.

Найбільш здешевшали медичні маски у листопаді, порівняно з показниками жовтня, у Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях.

Загалом, від початку запровадження спостереження (з 1 квітня 2020 року) середня ціна на одноразові медичні маски знизилася у 3,7 раза.