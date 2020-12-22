В Україні виявили понад 8,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу – МОЗ

За добу 21 грудня в Україні виявили 8 513 нових випадків COVID-19. Серед хворих – 415 дітей та 368 медиків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максима Степанова.

Зазначається, що 1 318 людей госпіталізували, 232 людини померли. Одужали 14 020 хворих. Проведено 46 696 тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 159), Дніпропетровській (992) та Одеській (914) областях.

Станом на 22 грудня в Україні на COVID-19 захворіли понад 979,5 тисяч людей, більш ніж 600 тисяч з них одужали, 16 897 померли.