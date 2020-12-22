Імпорт Україною медичних масок у десятки разів перевищує експорт попри те, що наприкінці лютого українські підприємства швидко перепрофілювалися та на власних ресурсах запустили виробництво засобів захисту. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, посилаючись на дані Держмитслужби, у відповідь на запит Радіо Свобода.

Так у жовтні Україна експортувала 3,2 тонни медичних масок загальною вартістю близько 152,5 тисячі доларів (середня розрахункова митна вартість – 47,5 тисячі за тонну). А імпортувала – 425 тонн загальною вартістю понад 3,8 мільйона доларів (середня розрахункова митна вартість – 9 тисяч доларів за тонну).

Експорт масок у серпні-жовтні поточного року склав 9 тонн на суму 464 тисячі доларів, а імпорт – 744,6 тонни вартістю 8,6 мільйона доларів. Таким чином, обсяг імпорту масок за серпень-жовтень більше ніж у 82 рази перевищив обсяги експорту, а у жовтні поточного року імпорт перевищив експорт аж у 132 рази.

У мінекономіки пояснюють такі показники тим, що Китай (найбільший виробник засобів індивідуального захисту в світі) спрямовує зусилля на те, аби експортувати передусім готову продукцію, залишаючи всю додану вартість і робочі місця у своїй країні.

«За інформацією українських виробників масок, що імпортують мельтблаун (спандбонд зі спеціальними антивірусними властивостями, що використовується в якості середнього шару у масках, та виробляється переважно у Китаї), його вартість у Китаї становить 2 долари за кілограм – для «своїх» виробників, але 6 доларів за кілограм на експорт для «інших». Це дає можливість зайняти домінуючі позиції у світі по експорту і виробництву масок та знищити/обмежити виробничі потужності конкурентів на місцях в інших країнах», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

За даними міністерства, найвищі показники експорту масок Україною фіксували у лютому-березні, імпорту – квітні-травні.