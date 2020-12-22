Українські підприємства виготовили 37,5 мільйона медичних масок за 9 місяців – Мінекономіки

Українські підприємства частково покривають потребу в медичних масках, повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на запит Радіо Свобода.

Починаючи з квітня 2020 року українськими потужностями було виготовлено близько 26,5 мільйона медичних хірургічних масок. Найбільші виробники: ТОВ «Універсальний торговий дім» (Київська область), ТОВ «Фірма «Технокомплекс» (Київ), ТОВ «Веселка України» (Київ), ТОВ «ШВ «Мрія Є» (Кропивницький), ПП «Інтекс» (Одеська область). Загальна потужність – 88 тисяч одиниць на день, повідомили в відомстві.

Україна виробляє також марлеві й трикотажні медичні маски: загалом 11 мільйонів одиниць з квітня 2020 року. Найбільші виробники: ТОВ «САВА-УА» (Волинська область), ТОВ «Швейне виробництво «Мрія є» (Кропивницький), ТОВ «МІК» (Запоріжжя), ФОП Деркач Л.В. (Полтавська область), Івано-Франківське УВП УТОГ (Івано-Франківськ), ТОВ «Олтекс» (Київ), ТОВ «Хмельницьк-легпром-плюс» (Хмельницький), ДП «Новатор» (Хмельницький), ВТФ «Вікторія» (Черкаська область). Потужність – майже 602 тисячі масок на день.

Водночас імпорт Україною медичних масок суттєво перевищує експорт, додають у відомстві.