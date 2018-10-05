Усім затриманим після нападу на Гусовського оголосили про підозру в хуліганстві

Усім 19 затриманим після конфлікту в приміщенні Київської міської державної адміністрації (КМДА) і нападу на депутата міської ради Сергія Гусовського оголошено про підозру в хуліганстві, повідомили у столичній поліції.

«За погодженням із процесуальними керівниками усім дев'ятнадцятьом затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.

Напад на Гусовського стався 4 жовтня. Депутата облили зеленкою.

Поліція Києва відкрила два кримінальні провадження про хуліганство та опір працівникам правоохоронних органів щодо осіб, яких затримали в будівлі КМДА.