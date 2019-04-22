Підозрюваних у замаху на вбивство активіста в Кам’янському арештували

Поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей, повідомили Радіо Свобода 22 квітня в прес-службі Кам’янського відділу поліції.

За даними поліції, двоє підозрюваних на авто були затримані в Дніпрі. Ними виявились жителі Дніпропетровської та Харківської областей. Їм вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними поліції, кримінальне провадження відкрите частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 155 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. У поліції вважають, що замах на вбивство був скоєний щодо 33-річного жителя Кам’янського. Ще двоє людей постраждали випадково.

«Мотиви будуть встановлені під час проведення досудового розслідування», – сказали в поліції.

Правоохоронці даних про особу постраждалого 33-річного жителя не дають. За даними джерел Радіо Свобода, це – громадський активіст Євген Найда, який на виборах 2015 року балотувався мери від партії «УКРОП».

Загалом, як уточнили в поліції, нападники здійснили чотири постріли.

За даними поліції, усі троє постраждалих ще перебувають у лікарні, але їхній стан стабільний.