Норвегія: підозрюваний у стрілянині в мечеті не визнає провини

Чоловік, якого затримали правоохоронці за підозрою у збройному нападі на мечеть поблизу Осло і вбивстві власної сестри, не визнає провини та відмовляється спілкуватися зі слідчими – про це журналістам повідомила його адвокатка Унні Фріс.

Поліцейські не оприюднюють імені затриманого. За даними норвезьких ЗМІ, його звати Філіп Маншаус.

«Він (Маншаус – ред.) користується своїм правом не бути допитаним. Він не визнає жодної провини», – сказала вона в коментарі інформаційному агентству Reuters.

Як повідомив Окружний суд Осло, протягом дня суддя ухвалить рішення щодо клопотання поліції про затримання Маншауса.​

За даними правоохоронців, до нападу на мечеть 21-річний Маншаус висловлював праворадикальні антиімігрантські погляди.

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Поліція просить суд взяти затриманого під варту за підозрою у вбивстві зведеної сестри та порушенні антитерористичного законодавства «шляхом поширення страху серед населення».

За даними Reuters, обвинувачення просить суд взяти підозрюваного під варту з утриманням у повній ізоляції протягом чотирьох тижнів, без доступу до зовнішніх комунікацій, відвідин та контактів із медіа.

На світлинах, які поширюють ЗМІ, видно, що підозрюваний з’явився в суді із синцями на обличчі та шиї. Суд відбуватиметься в закритому режимі.

Стрілянина в мечеті поблизу Осло сталася 10 серпня. Поліція розслідує її як спробу теракту. Внаслідок нападу на мечеть ніхто не загинув: один із присутніх чоловіків зміг зупинити стрілка, отримавши легкі поранення.

Згодом на околиці комуни Берум знайшли тіло дівчини – за даними ЗМІ, вона була зведеною сестрою затриманого.