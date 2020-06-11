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11 червня 2020, Київ 12:19
Новини | Суспільство

Поліція продовжує шукати підозрюваних у нападі на ромів у Києві

Поліція відкрила провадження на початку травня

Поліція продовжує шукати підозрюваних у нападі на ромів, який відбувся в Києві наприкінці квітня, повідомило Голосіївське управління столичної поліції у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У рамках провадження проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, та повідомлення їм про підозру», – розповіли поліцейські.

За словами правоохоронців, наразі провадження перебуває на стадії досудового розслідування, у межах якого проведені «першочергові слідчі дії» та допити осіб, «які володіють інформацією» про напад.

Волонтерка Віта Зіневич розповідала, що зранку 29 квітня в Голосіївському районі Києва спалили намет ромської родини. За її даними, у наметі згоріли документи та телефони. Постраждалі переїхали на іншу локацію.

Через напад поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством).

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