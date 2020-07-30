За напад на охоронця синагоги у Маріуполі поліція розшукує Юлія Цєзаря

Поліція Донеччини розшукує за напад на охоронця синагоги у Маріуполі Юлія Цєзаря.

«Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування», – мовиться у повідомленні поліції.

Наразі поліція встановлює місце перебування зловмисника, який, як вважають правоохоронці, вчинив замах з хуліганських мотивів.

«Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору. Останній раз чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік с. Сопіно з господарською сумкою у клітинку. Особлива прикмета: Волосся вибрите на скронях», – інформують правоохоронці, додавши, що Цєзарь може мати при собі ніж.

При собі може мати ніж.

Напередодні, 28 липня, у поліцію Маріуполя звернулася жінка з повідомленням про те, що незнайомець побив 51-річного охоронця синагоги та втік. За її словами, невідомий був у масці і з сокирою в руках. Поліція розшукує нападника.

Попередня кваліфікація події – замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів.

Західні дипломати висловили сподівання, що поліція розслідує напад на синагогу в Маріуполі.