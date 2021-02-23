Україна висловила Росії протест через замах на співробітника консульства в Санкт-Петербурзі

Міністерство закордонних справ України висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, повідомив 23 лютого речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

«Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони українських дипустанов», – написав Ніколенко у твітері.

Наприкінці минулого тижня в Росії заарештували підозрюваного в нападі на українського прикордонника. Смольнинський суд Санкт-Петербурга назвав ім’я нападника – Назар Смоленський. У судовій владі не повідомили термін арешту.

Йому інкримінують хуліганство, за яке передбачений штраф від 500 тисяч до 1 мільйона рублів (від 188 тисяч гривень до 376 тисяч гривень) чи в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від трьох до чотирьох років або виправні роботи на термін до п’яти років або позбавлення волі до семи років.

19 лютого в російському Санкт-Петербурзі в генеральному консульстві України був поранений український прикордонник. Його двічі вдарили ножем. Речник прикордонслужби Андрій Демченко в коментарі Радіо Свобода повідомив, що загрози життю пораненого немає.