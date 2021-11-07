Троє людей тяжко поранені через напад із ножем у Німеччині

Троє людей були важко поранені внаслідок нападу із ножем у поїзді на півдні Німеччини. Напад стався 6 листопада в швидкісному поїзді в Баварії. Поліція повідомила, що у зв’язку з інцидентом затримали 27-річного сирійця.

Потяг, у якому перебували близько 300 пасажирів, був між баварськими містами Регенсбург і Нюрнберг у момент нападу.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер повідомив, що мотив злочину наразі невідомий. Він назвав напад «жахливим».

Джерела німецьких медіа у службах безпеки розповіли, що підозрюваний жив у місті Пассау, поблизу кордону з Австрією.

У червні троє людей було вбиті, ще кілька – поранені в результаті нападу з ножем у Вюрцбургу, на півдні Німеччини.