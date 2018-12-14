Кількість жертв нападу в Страсбурзі зросла до чотирьох

Чотири людини стали жертвами нападу в Страсбурзі – такі останні дані про стрілянину на різдвяному ярмарку 11 грудня повідомила влада Франції. Раніше повідомляли про трьох загиблих і 13 поранених.

Французька влада назвала напад терактом.

Особу останнього загиблого прокуратура країни поки що не розкриває. Однак повідомляється, що він був серед поранених і до 14 грудня перебував у критичному стані.

Підозрюваного в нападі, 29-річного уродженця Страсбурга Шерифа Шеката 13 грудня в результаті спецоперації застрелили поліцейські.

14 грудня різдвяний ярмарок у Страсбурзі відкрили після нападу, його охорону значно посилили.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

За даними поліції, Шекат 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також у Німеччині і Швейцарії, і кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.