Французька поліція проводить спецоперацію в Страсбурзі, де днями озброєний нападник відкрив стрілянину на Різдвяному ярмарку.

Поліцейські проводять обшуки в декількох будинках у районі Нойдорф. Правоохоронці заблокували декілька вулиць.

За словами міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, підозрюваний раніше жив у цьому районі. Про те, чи перебуває там підозрюваний нападник зараз – інформації немає.

Ідентифікований слідством як 29-річний уродженець Страсбурга Шеккат Шаріф ввечері 11 грудня відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга. Загинули три людини, 13 були поранені.

За даними поліції, Шаріф 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також в Німеччині і Швейцарії. Нападник кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.

Розслідування нападу веде підрозділ по боротьбі з тероризмом прокуратури Парижа. По всій Франції посилені заходи безпеки, зокрема контроль на кордонах. У Страсбурзі заборонено проведення будь-яких демонстрацій і акцій протесту.