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13 Грудень 2018, Київ 19:46
Новини | Міжнародні

Французька поліція проводить спецоперацію в Страсбурзі

Співробітники поліції проводять спецоперацію в Страсбурзі, 13 грудня 2018 року

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Французька поліція проводить спецоперацію в Страсбурзі, де днями озброєний нападник відкрив стрілянину на Різдвяному ярмарку.

Поліцейські проводять обшуки в декількох будинках у районі Нойдорф. Правоохоронці заблокували декілька вулиць.

За словами міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, підозрюваний раніше жив у цьому районі. Про те, чи перебуває там підозрюваний нападник зараз – інформації немає.

Ідентифікований слідством як 29-річний уродженець Страсбурга Шеккат Шаріф ввечері 11 грудня відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга. Загинули три людини, 13 були поранені.

Черги на кордоні Німеччини й Франції після стрілянини в Страсбурзі – відео Радіо Свобода
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Черги на кордоні Німеччини й Франції після стрілянини в Страсбурзі – відео Радіо Свобода

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За даними поліції, Шаріф 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також в Німеччині і Швейцарії. Нападник кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.

Розслідування нападу веде підрозділ по боротьбі з тероризмом прокуратури Парижа. По всій Франції посилені заходи безпеки, зокрема контроль на кордонах. У Страсбурзі заборонено проведення будь-яких демонстрацій і акцій протесту.

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