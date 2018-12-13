Поліція застрелила підозрюваного в нападі на ярмарок в Страсбурзі – МВС Франції

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер підтвердив, що поліція застрелила підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі, 29-річного Шерифа Шеката.

За його словами, підозрюваний загинув під час перестрілки з правоохоронцями, які 13 грудня проводили спецоперацію з його пошуку в районі Нойдорф. Там раніше жив Шекат, який, за даними поліції, 11 грудня відкрив вогонь по відвідувачах ярмарку в центрі Страсбурга. Загинули три людини, 13 були поранені. Влада Франції назвала напад терактом.

Нападник втік з місця події. Його шукали у Франції і сусідній Німеччині.

За даними поліції, Шекат 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також в Німеччині і Швейцарії, і кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.