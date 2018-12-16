Родичів «страсбурзького стрілка» відпустили з-під варти – ЗМІ

У Страсбурзі відпустили з-під варти батьків і двох братів Шерифа Шеката, який, за даними МВС Франції, влаштував у цьому місті стрілянину на різдвяному ярмарку 11 грудня. Слідство не знайшло доказів їхньої причетності до теракту. Однак троє знайомих «страсбурзького стрілка» все ще залишаються під арештом. Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на прокуратуру Парижа.

За даними слідчих, Шекат дійсно був пов'язаний з прихильниками радикального ісламу. Його батько стверджує, що не знав про підготовку теракту, але намагався відрадити сина від спілкування з джихадистами.

Жертвами нападу в Страсбурзі стали чотири людини, поранення отримали 13 осіб.

29-річний уродженець Страсбурга Шериф Шекат встиг сховатися, його шукали дві доби і застрелили 13 грудня під час спецоперації. Його батьків і братів затримали невдовзі після теракту. ЗМІ тоді повідомили, що один із братів Шеката має зв'язки з радикальними ісламістами.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

За даними поліції, Шекат 27 разів притягувався до відповідальності не тільки у Франції, але також у Німеччині і Швейцарії, і кілька років тому відбував тюремний термін за крадіжку на території ФРН. Його депортували до Франції в 2017 році.

14 грудня різдвяний ярмарок у Страсбурзі відкрили після нападу, його охорону значно посилили.