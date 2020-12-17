67% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку – опитування

Кількість українців, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, різко зросла в 2020 році порівняно з минулим роком. Згідно з опитуванням, проведеним у грудні Центром Разумкова, тих, хто вважає правильним напрям руху країни – лише 16,5%. При цьому 67% респондентів відповіли, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі), зазначають автори опитування.

Переважна більшість (71%) громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% – що не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення – 14%, а 47% – вважали, що протягом 2019 року вона не змінилася.

«Цьогорічні оцінки дуже нагадують ситуацію наприкінці 2018 року. Тоді 67% вважали, що ситуація за 2018 рік змінилася на гірше, 5% – на краще і 22% – що не змінилася», – заявляють автори опитування.

Згідно з дослідженням, найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів, економічне становище країни, рівень стабільності, охорона здоров’я, упевненість громадян у завтрашньому дні, рівень добробуту їхньої родини, ставлення громадян до влади, соціальний захист, ставлення влади до громадян, оплата праці, освіта, пенсійне забезпечення, ситуація зі злочинністю, дотримання законності державними службовцями.

Найбільш суперечливою є оцінка змін в обороноздатності країни (30% вважають, що вона погіршилася, 17% – що покращилася, а 39,5% – не змінилася), а також змін міжнародного іміджу країни (відповідно 38%, 17% і 33%).

Знизився і рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% – що Україна не здатна їх подолати (решта – не визначилися). Наприкінці 2019 року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

При цьому, попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року (негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися – 32%, інші не визначилися).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.