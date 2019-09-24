Денісова на нараді ОБСЄ: «у Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі»

В анексованому Росією Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі без будь-яких належних підстав і надії на справедливий суд, заявила 23 вересня на нараді ОБСЄ у Варшаві уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, офіс омбудсмена перевіряє дотримання прав громадян України, які перебувають у Росії і на окупованих територіях Донецької й Луганської областей, Автономної Республіки Крим і Севастополя – інформація про порушення прав надходить від жертв, їхніх сімей і правозахисників.

«Окупаційна влада продовжує безпідставно затримувати громадян України. У Криму будь-якій людині загрожує позбавлення волі без будь-яких належних підстав і надії на справедливий суд. Принцип презумпції невинуватості грубо порушується, а деякі громадяни зникають без вісти. Більш того, відомі факти побиття громадян України, застосування електричного струму, психологічного тиску, ненадання медичної допомоги кваліфікованими лікарями», – написала Денісова на своїй сторінці в Facebook.

Вона також підкреслила, що є інформація, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей «окупаційна влада використовує ув'язнених як безкоштовну робочу силу».

Денісова зазначила, що звільнені 7 вересня 35 громадян України підтвердили факти тортур, жорстокого поводження з ними під час затримання та перебування в місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму.

16 вересня на пресконференції звільненого українського активіста з Криму Володимира Балуха в Києві показали відео, зроблене в російській колонії, на якому українець розповідає про побиття і катування, які застосовуються до нього.

Звільнений із російського ув'язнення фігурант «справи «українських диверсантів» Євген Панов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів, що «тортури були», однак відмовився розповідати подробиці.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.